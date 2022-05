Conférence “Gauzlin, abbé de Fleury et archevêque de Bourges (1004-1032)”

2022-06-10 18:00:00 – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de communes du Val de Sully

par Michel Sot, professeur émérite d'histoire du Moyen-Age, Université de Paris Sorbonne – Abbé bâtisseur, demi-frère présumé du roi, archevêque de Bourges, Gauzlin participa à la renommée de l'abbaye de Fleury dans l'Occident médiéval du XIe siècle. On lui doit notamment la construction de la tour-porche, le pavement en opus sectile du chœur et la commande d'un riche mobilier pour embellir la basilique.

