Conférence “Gastronomaths” Brasparts, 29 octobre 2021, Brasparts.

Conférence “Gastronomaths” Brasparts

2021-10-29 – 2021-10-29

Brasparts Finistère

L’association Braspartiate Arrée astronomie organise une conférence à Ti menez Are, vendredi 29 octobre à 18h.

La conférence “Gastronomaths”* aura pour thème le sextant et sera animée par Yves Guignot.

Le sextant est un outil de navigation, vous découvrirez son histoire, sa théorie et sa pratique.

*Gastronomaths : des conférences un peu scientifiques, parfois gesticulées suivies d’un repas éventuellement gastronomique selon l’humeur du chef. Il est conseillé d’apporter son appareil photo.

Conférence suivie d’un repas. Tarif : 12€

Réservation indispensable au 06 62 36 37 29 ou missarree.brasparts@gmail.com

Brasparts

