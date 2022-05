Conférence Garlin Garlin Catégories d’évènement: Garlin

Garlin Pyrénées-Atlantiques Garlin EUR 0 0 Carte blanche à Eric Amouraben. Le 15 juin 1944, cinq résistants sont fusillés dans le bois de Larnot à Idron. Parmi eux, Michel Loustant, Louis Mourlhon et Pierre Cotonat, tous trois policiers de la 17ème brigade de la police judiciaire de Pau. Mais aussi René Amiel, résistant au sein du Corps franc Pommiès. Le cinquième est un inconnu. C’était sans compter sur l’enquête menée par Eric Amouraben.

