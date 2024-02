Conférence Gardiens des prairies Labergement-Sainte-Marie, vendredi 16 février 2024.

Découvrez les Gardiens des prairies avec Fabien Gréban le vendredi 16 février à 20h. Il vous présentera un diaporama de ses plus belles photographies d’hermine, renard et chat forestier. Anecdotes de terrain, explications comportementales et émotions bien-sûr seront au rendez-vous ! Participation libre. .

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 22:00:00

Maison de la réserve

Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@maisondelareserve.fr

