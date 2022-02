Conférence “Gallo et droits linguistiques” Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gallo et droits linguistiques : connaitre et mettre en œuvre les droits culturels des personnes locutrices Dans un contexte français peu favorable à la pratique des « langues régionales », sur quels textes du droit français ou international peut-on s’appuyer pour sauvegarder et pratiquer ces langues ? Que changent les droits culturels introduits par la loi NOTRe de 2015 ? Comment construire concrètement les droits des gallophones et comment revitaliser la pratique du gallo ?

par Bèrtran Obrée, directeur de l’Institut Chubri Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

