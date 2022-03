Conférence “Gagner en sérénité” Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Conférence “Gagner en sérénité” Gréoux-les-Bains, 18 mars 2022, Gréoux-les-Bains. Conférence “Gagner en sérénité” Association Harmoning Association Harmoning – 43, Avenue des Alpes Gréoux-les-Bains

2022-03-18 17:00:00 – 2022-03-18 18:30:00 Association Harmoning Association Harmoning – 43, Avenue des Alpes

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence Gréoux-les-Bains EUR 7 Pour accroître votre sérénité, il suffit de lui donner une place dans votre vie. Ainsi, vous aurez une meilleure santé, plus de bien-être intérieur, plus de contacts passionnants : vous vivrez mieux tout simplement. info@harmoning.fr +33 4 92 79 65 05 http://www.harmoning.fr/ Association Harmoning Association Harmoning – 43, Avenue des Alpes Gréoux-les-Bains

