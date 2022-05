Conférence Frida Khalo Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Conférence Frida Khalo Istres, 7 juin 2022, Istres. Conférence Frida Khalo Hôtel de ville d'Istres 1 Esplanade Bernardin Laugier Istres

2022-06-07 18:00:00 – 2022-06-07

De par ses autoportraits, mais surtout par sa personnalité qui s'exprime dans son mode de vie et ses vêtements, la peintre est une inspiration pour nombreux designers depuis les années 90 La conférence présentée par Coralie Bernard sera une approche intime de Frida Khalo

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Istres
Lieu Istres Adresse Hôtel de ville d'Istres 1 Esplanade Bernardin Laugier Ville Istres

