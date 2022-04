Conférence : “Frères des arbres, l’appel d’un chef papou” Gabarret Gabarret Catégories d’évènement: Gabarret

Landes

Conférence : “Frères des arbres, l’appel d’un chef papou” Gabarret, 22 juin 2022, Gabarret. Conférence : “Frères des arbres, l’appel d’un chef papou” avenue de la Gare Salle d’Animation Gabarret

2022-06-22 – 2022-06-22 avenue de la Gare Salle d’Animation

Gabarret Landes Gabarret 5 EUR « Lorsque tous les arbres auront disparu, les hommes disparaîtront à leur tour ». La déforestation est une catastrophe écologique pour la planète.

Film réalisé par Marc DOZIER et Luc MARESCOT, suivi d’un débat en présence du chef papou Mundiya KEPANGA et de Marc DOZIER,

Conférence suivie d’un verre de l’amitié.

Entrée sur inscription, pensez-y ! « Lorsque tous les arbres auront disparu, les hommes disparaîtront à leur tour ». La déforestation est une catastrophe écologique pour la planète.

Film réalisé par Marc DOZIER et Luc MARESCOT, suivi d’un débat en présence du chef papou Mundiya KEPANGA et de Marc DOZIER, +33 7 49 26 11 60 « Lorsque tous les arbres auront disparu, les hommes disparaîtront à leur tour ». La déforestation est une catastrophe écologique pour la planète.

Film réalisé par Marc DOZIER et Luc MARESCOT, suivi d’un débat en présence du chef papou Mundiya KEPANGA et de Marc DOZIER,

Conférence suivie d’un verre de l’amitié.

Entrée sur inscription, pensez-y ! ©conférencesenarmagnac

avenue de la Gare Salle d’Animation Gabarret

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gabarret, Landes Autres Lieu Gabarret Adresse avenue de la Gare Salle d'Animation Ville Gabarret lieuville avenue de la Gare Salle d'Animation Gabarret Departement Landes

Gabarret Gabarret Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gabarret/

Conférence : “Frères des arbres, l’appel d’un chef papou” Gabarret 2022-06-22 was last modified: by Conférence : “Frères des arbres, l’appel d’un chef papou” Gabarret Gabarret 22 juin 2022 Gabarret Landes

Gabarret Landes