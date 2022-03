CONFERENCE “FREDERIC MISTRAL, LE FELIBRIGE ET AGDE” Agde, 13 mai 2022, Agde.

CONFERENCE “FREDERIC MISTRAL, LE FELIBRIGE ET AGDE” Agde

2022-05-13 – 2022-05-13

Agde Hérault

Par Christian CAMPS, vice-président délégué de l’Escolo dai sarret.

Mistral (1830-1914) a fondé le félibrige avec six de ses jeunes amis provençaux.

Cette association littéraire avait pour but de sauvegarder et promouvoir la langue, la culture et tout ce qui constituait l’identité des pays de langue d’oc.

A Agde, Balthazar Floret, auteur de La Bourrido agatenco (1866) a été un ami de Mistral.

+33 4 67 94 92 54

Agde

dernière mise à jour : 2022-03-15 par