Conférence François Auguste René de Chateaubriand Hôtel de Diane Fréhel, dimanche 25 février 2024.

Conférence de Gérard Lambaune, ingénieur romantique, sur François Auguste René de Chateaubriand, le vicomte, l’enchanteur, le breton et le grand écrivain.

« Un géant de la littérature française, qui vient de notre terroir (Saint Malo, Combourg, Plancoët, …, Pléhérel, Saint Aide). Il a vécu l’Ancien Régime, la Révolution, le Consulat, l’Empire et la Restauration.

Il a toujours défendu une société portée par Dieu et le Roi ; il a suivi sans illusion le convoi funèbre de la monarchie comme le chien du pauvre .

Il fut homme politique, play-boy et, peut-être surtout, père du romantisme.

Je vais vous raconter ce qu’il m’a apporté en soixante années de lectures. »

Inscription obligatoire par mail .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 17:00:00

fin : 2024-02-25 18:30:00

Hôtel de Diane Allée des Acacias

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne rdvduroutin@gmail.com

