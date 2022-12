CONFERENCE – FRANCISCO GOYA – LE REEL A L’EPREUVE DE L’EAU-FORTEDANS « LA TAUROMAQUIA » Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

CONFERENCE – FRANCISCO GOYA – LE REEL A L'EPREUVE DE L'EAU-FORTEDANS « LA TAUROMAQUIA » Béziers, 20 janvier 2023, Béziers . CONFERENCE – FRANCISCO GOYA – LE REEL A L'EPREUVE DE L'EAU-FORTEDANS « LA TAUROMAQUIA » Musée Taurin – 7 Rue Massol Béziers Hérault

2023-01-20

Hérault Le musée Taurin expose un exemplaire de la 3ème édition, datée de 1876, du recueil des estampes de gravure de Francisco Goya, intitulé « Tauromaquia » (1815-1816). Le travail pictural et les techniques de la gravure sur cuivre ont guidé Goya tout au long de sa carrière, lui valant d’être reconnu comme l’égal de Dürer ou de Rembrandt. L’artiste a fait entrer dans l’histoire de l’art occidental la puissance de l’imaginaire comme expression du réel. Sa vie et son œuvre, entre réalisme et romanesque, parfois même tragique, révèlent mystères et interrogations. Inscription obligatoire par téléphone. Le musée Taurin expose un exemplaire de la 3ème édition, datée de 1876, du recueil des estampes de gravure de Francisco Goya, intitulé « Tauromaquia ». Le travail pictural et les techniques de la gravure sur cuivre ont guidé Goya tout au long de sa carrière, lui valant d’être reconnu comme l’égal de Dürer ou de Rembrandt. Inscription obligatoire par téléphone. Musées de Béziers

