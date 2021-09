Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan Conférence Francis Ginestet Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Conférence Francis Ginestet 2021-09-30 Rue des Barris Médiqathéque Intercommunale

Le Vigan Gard Médiqathéque Intercommunale Le Vigan Gard Le Vigan A 14h. La Médiathèque du Pays Viganais propose des ateliers d’écriture autobiographique. Un moment d’échange sur l’écriture biographique : échange d’expériences, les bonnes questions à se poser avant de vous lancer, les précautions à prendrepour aller jusqu’au bout. Pass sanitaire demandé. mediatheque@cc-paysviganais.fr +33 6 67 81 80 49 http://www.mediathequedupaysviganais.fr/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-09-24 par

