2022-10-27 – 2022-10-27 Le Pénitent Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 18h au Moulin du Got. 5€/pers. – gratuit pour les adhérents du Moulin du Got. Rens./résa. : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr Martine Tandeau de Marsac, historienne et auteure, petite fille de Francis Chigot, retracera la carrière de ce grand maitre verrier dont les œuvres ornent de grands monuments du patrimoine en France et à l’étranger. Elle évoquera aussi la place du papier et du carton dans le processus de création des vitraux. Après la conférence, possibilité de dédicace du nouveau livre « Ce que maître-verrier veut dire : Francis Chigot (1879 -1960) » Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat

