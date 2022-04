Conférence France Inter Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Conférence France Inter Dax, 5 avril 2022, Dax. Conférence France Inter LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR Dax

2022-04-05 20:00:00 – 2022-04-05 22:00:00 LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR

Dax Landes 9 EUR l’Emission ” les secrets du goût” retransmise en direct au cinéma LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR Dax

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR Ville Dax lieuville LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Conférence France Inter Dax 2022-04-05 was last modified: by Conférence France Inter Dax Dax 5 avril 2022 Dax Landes

Dax Landes