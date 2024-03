Conférence Franc-maçonnerie et Politique les liaisons dangereuses Salle Alfred Jarreau Saint-Marcel, mardi 2 avril 2024.

Ancien haut fonctionnaire territorial, Serge Abad-Gallardo, a passé plus de vingt ans au sein des loges du Droit Humain, Ordre maçonnique mixte et international. Revenu à la foi chrétienne en 2012, il livre son témoignage en parcourant la France et en donnant des conférences qui connaissent un véritable succès. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:00:00

fin : 2024-04-02

Salle Alfred Jarreau Allée Thirode

Saint-Marcel 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté afc.chalonsursaone@gmail.com

