Conférence : « Foujita et la gare de Blanzac »

Salle des fêtes, le samedi 18 septembre à 11:00

### L’artiste franco-japonais Léonard Tsugouharu Foujita, qui conjuguait les codes orientaux et occidentaux dans ses peintures, a œuvré à Blanzac ! Arnaud Demoures, président du Comité de Découverte, de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine en Blanzacais, vous conte l’œuvre réalisée dans les années 30 dans la gare de la commune. A l’issue de la conférence, un échange vous est proposé autour d’un repas au restaurant L’Arthémy, place Saint Arthémy, 16250 Coteaux-du-Blanzacais. Pour le restaurant, renseignement et réservation par téléphone: 05 45 98 57 18

Gratuit. Sur inscription. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

