Saint-Maurice-Navacelles Hérault Saint-Maurice-Navacelles EUR 0 0 Les gorges de la Vis, entre Causses et Seranne, recèlent pléthore de cavités. Certaines sont exceptionnelles, remarquables. Quelles sont-elles ? Selon quels processus se sont-elles développées ? Les intervenants apporteront quelques éléments de réponse et présenteront quelques cavités phares.

Gratuit/places limitées

Réservation obligatoire www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Renseignements : à l’office de tourisme ou au 04 67 88 86 44

Les gorges de la Vis, entre Causses et Seranne, recèlent pléthore de cavités. Certaines sont exceptionnelles, remarquables. Quelles sont-elles ? Selon quels processus se sont-elles développées ? Les intervenants apporteront quelques éléments de réponse et présenteront quelques cavités phares.

Gratuit/places limitées

Réservation obligatoire www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Renseignements : à l'office de tourisme ou au 04 67 88 86 44

Lieu : Salle des fêtes Saint Maurice-Navacelles

