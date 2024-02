Conférence « Forêt normande un avenir lié au changement climatique » Forêts en scène Canteleu, jeudi 21 mars 2024.

Conférence « Forêt normande un avenir lié au changement climatique » Forêts en scène Canteleu Seine-Maritime

Venez poser vos questions et apprenez-en plus sur la gestion forestière et les défis auxquels elle fait face dans ce contexte de changement climatique. A partir de 12 ans.

Une conférence organisé conjointement entre la ville de Canteleu et l’Office national des forêts.

Inscription obligatoire.

Lieu Canteleu Salle Res Publica

Venez poser vos questions et apprenez-en plus sur la gestion forestière et les défis auxquels elle fait face dans ce contexte de changement climatique. A partir de 12 ans.

Une conférence organisé conjointement entre la ville de Canteleu et l’Office national des forêts.

Inscription obligatoire.

Lieu Canteleu Salle Res Publica .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21 20:00:00

Rue Joseph Anseaume

Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie e-Werthle@ville-canteleu.fr

L’événement Conférence « Forêt normande un avenir lié au changement climatique » Forêts en scène Canteleu a été mis à jour le 2024-02-22 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES