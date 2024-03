CONFÉRENCE Le Centre des Congrès du Burghof Forbach, vendredi 22 mars 2024.

Venez assister à la conférence de Thomas d’Ansembourg, Expert de la Communication Non Violente.

Si on est en paix avec soi-même, on est aussi en paix avec les autres. On devient même apaisant pour notre entourage.

Thomas d’Ansembourg

Cette conférence inspirante sera suivie d’un cocktail dinatoire et d’une animation musicale dans la joie et la bonne humeur! Venez échanger avec les dirigeants d’entreprises en Moselle et rencontrer les réseaux d’entrepreneurs du territoire.Adultes

25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22

Le Centre des Congrès du Burghof 15 rue du parc

Forbach 57600 Moselle Grand Est

