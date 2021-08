Épinal Épinal Épinal, Vosges CONFÉRENCE : ‘FOCUS SUR LE MOYEN AGE’ : L’ABBAYE SAINT-MAUR DE BLEURVILLE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

« L'abbaye Saint-Maur de Bleurville : premiers résultats archéologiques »

Par Cédric Moulis, ingénieur d’études en archéologie du bâti L’abbaye Saint-Maur de Bleurville fondée au début du XIe siècle et consacrée par le pape Léon IX en 1050 présente encore de nos jours des vestiges en élévation parmi les plus anciens de l’art préroman en Lorraine. Outre deux travées de la nef initiale, elle conserve sous son chœur gothique une crypte des environs de l’An Mil. Le chantier archéologique mis en place en 2020 a eu pour but de compléter les données historiques, mais surtout de tenter de comprendre le bâtiment en analysant les matériaux employés et leurs techniques de mise en œuvre et également de préciser les datations de diverses phases de construction en faisant appel à diverses sciences connexes liées à l’archéologie du bâti. Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles DR dernière mise à jour : 2021-08-17 par

