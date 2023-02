Conférence fOCUS : pourquoi faut-il réinterroger la notion de carrière de l’artiste ? Sorbonne Université, 22 février 2023, Paris.

Le mercredi 22 février 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit sous condition

Inscriptions uniquement par mail et seulement jusqu’au 20 février (places limitées) : creation_artistique@fgo-barbara.fr

Le Pôle création artistique de FGO-Barbara et les Trois Baudets, en partenariat avec Sorbonne Université, présentent : fOCUS – les rencontres autour de la création en musique actuelles. La prochaine conférence aura lieu à Sorbonne Université, le 22 février autour de la problématique “Pourquoi faut-il réinterroger la notion de carrière de l’artiste ?”.

Pourquoi faut-il réinterroger la notion de carrière de l’artiste ?



Nietsche et Damso s’accordent sur un point : « Le talent ne suffit pas ». Soit, alors que faut-il faire ? Au-delà de la création elle-même l’artiste se doit, entres autres, d’acquérir des connaissances, se construire une carrière, entretenir un dialogue avec le secteur et les professionnel·les qui le composent, tout en se donnant les moyens de économiques et techniques pour développer son activité, etc. Rien que ça. Mais les chemins vers la réussite ne sont plus clairement tracés, les temporalités ont changé (comment imaginer un plan de carrière quand tout est dans l’immédiateté ?), les moyens de communiquer aussi. Faire le choix d’être artiste ne devrait pas être synonyme de sacrifice et pourtant, dans un marché qui semble désormais incontrôlable où l’artiste tente tant bien que mal de faire sa place et d’avancer accompagné·e ou non, cela semble être parfois le cas. Il est aujourd’hui impératif de (re)questionner la nature même de la carrière afin de ne pas désenchanter, ne pas succomber à la pression du « réussir à tout prix », ou encore éviter de laisser la matière première et le plaisir de côté.

Intervenant·es :

Mahaut Dufour, fondatrice de Loom et manager d’artistes (artists services)Jan Ghazi, directeur artistique indépendant, ex A&R Polydor et Because PublishingSylvain Mignot, responsable de la création artistique de FGO-Barbara et Les Trois Baudets, et manager

Sorbonne Université 46 rue Saint-Jacques 75005 Paris

