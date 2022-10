Conférence – Fin de vie, l’affaire de tous ! Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Aisne 0 0 0 L’association Jalmalv en Saint-Quentinois organise une conférence, Fin de vie, l’affaire de tous ! le jeudi 13 octobre à 20h30 au conservatoire de musique (51, rue d’Isle) à Saint-Quentin.

Avec Tanguy Chatel, sociologue et auteur de « Vivants jusqu’à la mort ».

Entrée libre.

