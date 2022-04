Conférence : Film noir et polar français Fellering Fellering Catégories d’évènement: Fellering

Fellering Haut-Rhin Fellering Comment comprendre le film noir et ses nombreuses influences ? Quels sont les réalisateurs incontournables ? Les films à voir absolument ? Qu'en est-il du cinéma français ? À travers de nombreux extraits, approfondissez votre culture cinématographique et devenez incollable sur le genre. Pierre Gras a travaillé à la Cinémathèque française, à l'Agence pour le développement régional du cinéma et à l'Association du Cinéma Indépendant pour sa diffusion – ACID. Il est aujourd'hui enseignant à l'université Paris 8 Saint-Denis et conférencier indépendant.

