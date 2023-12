Conférence : Figures de l’autre avec Catherine Wihtol de Wenden Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence : Figures de l’autre avec Catherine Wihtol de Wenden Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 26 janvier 2024, Paris. Le vendredi 26 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit Sur inscription à partir du 26 décembre sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Conférence de Catherine Wihtol de Wenden autour des perceptions de l’altérité et des migrations en France, avec la Ligue des droits de l’homme du 15è arrondissement

Catherine Wihtol de Wenden est directrice de recherche au CNRS, elle est notamment l’autrice des titres suivants : Le droit d’émigrer (CNRS éditions, 2013), La question migratoire au XXIe siècle : migrants, réfugiés et relations internationales (Presses de Sciences Po, 2017) et de l’Atlas des migrations (Autrement, dernière édition : 2021). Titres que vous pouvez retrouver parmi d’autres sur le portail des bibliothèques.

Catherine Wihtol de Wenden montre comment la mémoire collective concernant l’image de l’Autre s’est construite en France de 1870 à nos jours. Dans son livre Figures de l’Autre, Perceptions du migrant en France (CNRS éditions, 2022) elle revient sur les stéréotypes qui existent et persistent en France sur les migrants. Elle propose quelques pistes pour en finir avec la figure péjorative du migrant : une citoyenneté inclusive, la lutte contre les discriminations, la construction d’une mémoire du vivre ensemble par la mise en musées. Conférence organisée avec la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) du quinzième arrondissement de Paris. Vendredi 26 janvier 2024 à 19h

Auditorium (niveau -1) Public ado-adulte Sur inscription à partir du 26 décembre sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

