CONFERENCE FESTIVAL « MARGUERITE DE COMMINGES » SALLE DES FETES Malvezie, dimanche 4 août 2024.

CONFERENCE FESTIVAL « MARGUERITE DE COMMINGES » SALLE DES FETES Malvezie Haute-Garonne

Parfums thérapeutiques, parfums de bonheur leur histoire, de l’Antiquité à nos jours (avec diaporama et présentation de parfums anciens).

Y aurait-il un parfum du bonheur ? Ou comment définir les effets du plaisir olfactif ? Pacificateur, érotique, thérapeutique le parfum dans l’histoire réunit de nombreuses qualités aussi invisibles qu’enveloppantes.

Annick Le Guérer, Docteur de l’Université, anthropologue et philosophe, spécialiste de l’odorat, des odeurs et du parfum, membre associée du LIMSIC, Université de Bourgogne, membre du Comité scientifique de L’Osmothèque, de la société euro-asiatique du Musée de l’Homme. Chercheuse et commissaire d’exposition.

Réservation sur place. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 18:30:00

fin : 2024-08-04 19:30:00

SALLE DES FETES Rue du Centre Bertren

Malvezie 31510 Haute-Garonne Occitanie

