Conférence > Femmes tondues, les bûchers à la Libération Azeville, vendredi 6 septembre 2024.

Lors de la Libération, plus de 20 000 Françaises furent accusées de collaboration horizontale avec l’occupant et furent soumises à un châtiment brutal et arbitraire la tonte publique sur les places des villes libérées. Cette pratique, répandue à travers tout le pays, soulève des interrogations sur son sens symbolique. Les récits poignants de ces femmes témoignent de l’horreur vécue et de l’humiliation infligée, entraînant des traumatismes persistants qui affectent les générations suivantes et rendent leur réinsertion difficile.

Rencontre animée par Dominique François, auteur et conférencier

