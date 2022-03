Conférence Femmes et résistances – Les femmes qui se sont illustrées dans l’histoire Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Conférence Femmes et résistances – Les femmes qui se sont illustrées dans l’histoire Plouha, 8 mars 2022, Plouha. Conférence Femmes et résistances – Les femmes qui se sont illustrées dans l’histoire L’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha

Plouha Côtes d’Armor Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, la municipalité de Plouha propose une conférence sur le thème “Femmes et résistances” qui sera animée par Michelle Brieuc.

