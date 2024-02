Conférence – Femmes et esclavage en Antilles françaises Salle Gisele Halimi, Annexe de la Mairie du 14e Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 18h30 à 20h00

Public adolescents adultes. gratuit

Par Arlette Gautier, ancienne maîtresse de conférences à l’Université de Paris X-Nanterre, et professeure de sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale.

La

mulâtresse Solitude, roman

d’André Schwarz-Bart (1972), utilise les travaux de l’historien Lacour et la

tradition populaire guadeloupéenne, pour raconter l’histoire d’une femme (vers

1772-1802), née d’un viol sur un bateau négrier, abandonnée par sa mère,

fugitive puis révoltée contre le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe.

On attendit pour la tuer qu’elle accouche d’un enfant qui prendrait sa place

dans l’esclavage.

De nombreuses autres esclavisées ont vécu de telles violences

qui ont rendu l’esclavage plus féroce pour les femmes, contre lesquelles elles

ont résisté.

Les dossiers de plantations évoquent d‘autres histoires :

celle de la Guadeloupéenne Geneviève, épouse du maître raffineur Ignace, mère

de sept enfants et accoucheuse en 1778. Elle donne son prénom à une petite-fille

et à une arrière-petite-fille, ce qui montre l’existence de liens familiaux sur

les plantations.

L’analyse de textes de l’époque et de listes d’esclaves des minutes notariales permettra de resituer amours, maternités, travail et résistances dans leur diversité chronologique et spatiale, en se concentrant particulièrement sur les îles antillaises (Guadeloupe, Martinique et Saint-Domingue aujourd’hui Haïti).

Arlette Gautier a été

maîtresse de conférences en démographie à l’Université de Paris X-Nanterre,

chargée de recherches en démographie à l’Institut de Recherches sur le

développement et professeure de sociologie à l’Université de Bretagne

Occidentale. Ses travaux se focalisent principalement sur la construction des

rapports entre les sexes depuis l’esclavage aux Antilles, au Mexique et dans le

monde.

Salle Gisele Halimi, Annexe de la Mairie du 14e 26 rue Mouton-Duvernet 75014 Paris

