CONFÉRENCE – « Femmes En Résistance »

Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, le vendredi 11 mars 2022 à 17:30

L’engagement des femmes dans la Résistance a longtemps été sous-évalué voire ignoré. La réalité est aujourd’hui mieux établie : leur rôle a été considérable et indispensable. Les femmes sont présentes dans toutes les formes de résistance, à tous les niveaux, dans tous les mouvements et réseaux. Cette conférence vous propose donc de mieux comprendre leur implication dans la lutte contre le régime de Vichy et l’occupant nazi, mais aussi l’évolution de la mémoire les concernant. Un éclairage local sera donné avec quelques exemples commingeois. Animation : Elérika Leroy, historienne. // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Vendredi 11 mars 2022, 17h30-19h. * **Où ?** Antenne du Comminges. Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens. Parking GRATUIT Jean Pégot. * **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) Gratuit. Réservation obligatoire. **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 11 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

Gratuit. Réservation obligatoire.

Voici une conférence proposée dans le cadre de la semaine pour l’égalité femmes-hommes et en marge de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne

2022-03-11T17:30:00 2022-03-11T19:00:00

