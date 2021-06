Vichy Musée des arts d'Afrique et d'Asie Allier, Vichy Conférence « Femmes de Chine hier et aujourd’hui ». Musée des arts d’Afrique et d’Asie Vichy Catégories d’évènement: Allier

Musée des arts d’Afrique et d’Asie, le samedi 3 juillet à 18:00

Conférence de Anne Depigny. « Femmes de Chine hier et aujourd’hui ». Depuis 100 ans, les grands changements politiques et sociétaux ont pesé sur la condition féminine en Chine. De l’égérie du féminisme, Qiu Jin, à la femme de fer sous Mao ; des concubines modernes aux femmes d’affaires milliardaires.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:00:00

