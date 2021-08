Meisenthal Meisenthal Meisenthal, Moselle CONFÉRENCE : FEMMES, ART ET ARTISANAT, QUEL MATRIMOINE POUR DEMAIN ? Meisenthal Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Meisenthal Moselle Pendant la semaine de l’art contemporain 2021, le réseau Lora met en lumière le Matrimoine. Le Matrimoine : Du latin mater (mère), désigne l’héritage des mères. En choisissant d’évoquer le matrimoine, le réseau et ses membres valorisent le travail des femmes qui participent à la construction de la société. Le matrimoine retrace les contextes de production et de création souvent difficiles dans lesquels les femmes ont réussi à créer, écrire, penser et inventer. Le réseau Lora, le Centre International d’Art Verrier et Artopie vous invitent à une conférence autour de la question du “Matrimoine de demain”. Elle questionne ce que les femmes artistes, architectes, collectionneuses … apportent actuellement aux paysages urbains, artistiques et culturels et les influences qu’elles génèrent dans la société. Cette conférence accueille plusieurs représentant·e·s du secteur culturel pour échanger sur les évolutions liées à la présence des femmes dans les métiers souvent réservés aux hommes et à la reconnaissance de leurs places aujourd’hui. Samedi 11 septembre – 14h30 à Artopie, Meisenthal – retransmission en direct sur le Facebook du réseau

Modération par Eva Dahan, chargée de médiation du Centre d'Art Verrier Les intervenant·e·s sont en cours d'invitation.

