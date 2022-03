Conférence “Favoriser les chemins pour la faune et la flore sauvages à Paris” Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris offre de nombreux écrins pour la faune et la flore. Près de 2 800 espèces sauvages, à la fois animales et végétales ont été observées à Paris ces dernières années. Comment identifier et aider les zones de biodiversité ? Une conférence animée par des conférenciers de la DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) de la Ville de Paris. Cette conférence est accessible en français et en Langue des Signes Française, grâce à la présence d’interprètes. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

Guillaume Bontemps / Ville de Paris

