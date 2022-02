[Conférence] Faune sauvage de Normandie Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

[Conférence] Faune sauvage de Normandie Cabourg, 10 mars 2022, Cabourg.

2022-03-10 14:30:00 – 2022-03-10

Cabourg Calvados Cabourg Calvados Marc Foucault et Denis Avondes, deux photographes animaliers reconnus, vous apprendront tout ce qu’il y a à savoir sur la faune de notre belle région ! Conférences à 14h30 et 18h.

