Reims Reims Marne, Reims Conférence : Famille presque zéro déchet Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Conférence : Famille presque zéro déchet Reims, 27 novembre 2021, Reims. Conférence : Famille presque zéro déchet Sciences-Po 1 Place Museux Reims

2021-11-27 18:00:00 – 2021-11-27 20:00:00 Sciences-Po 1 Place Museux

Reims Marne Dans le cadre de la “Semaine européenne de réduction des déchets”. Jérémie Pichon vous racontera avec humour durant cette conférence, son parcours pour passer de 390 kg à 1 kg de déchets produits par an.

Il décrira, également, son nouveau mode de vie et surtout, les bénéfices insoupçonnés d’un tel changement. Réservation obligatoire. https://openagenda.com/semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets-du-20-au-28-novembre-2021/events/conference-ide-jeremie-pichon?lang=fr Sciences-Po 1 Place Museux Reims

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Sciences-Po 1 Place Museux Ville Reims lieuville Sciences-Po 1 Place Museux Reims