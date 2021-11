Bordeaux Maison éco-citoyenne Bordeaux, Gironde Conférence : « Famille (presque) Zéro déchet » Maison éco-citoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Maison éco-citoyenne, le jeudi 25 novembre à 18:00

Jeudi 25 novembre à 18h30 à la Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole : « Famille (presque) Zéro déchet » par Jérémie Pichon (Famille Zéro Déchet).

Gratuit

