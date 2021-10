Metz Metz Metz, Moselle CONFÉRENCE – FALLAIT-IL COMMÉMORER LE BICENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONFÉRENCE – FALLAIT-IL COMMÉMORER LE BICENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON 2021-11-04 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-04 HÔTEL DE VILLE – Grand salon 1 Place d'Armes – J. F. Blondel

Metz

Metz Moselle Fallait-il commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon ? Une conférence de Thierry LENTZ, Directeur de la Fondation Napoléon. En lien avec l’exposition “Napoléon : l’Empereur et Metz” et le bicentenaire de la mort de Napoléon. Pass sanitaire et masque obligatoires. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

