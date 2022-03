Conférence Fake News “Curieux” Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Conférence Fake News “Curieux” Arcachon, 21 avril 2022, Arcachon. Conférence Fake News “Curieux” Arcachon

2022-04-21 – 2022-04-21

Arcachon Gironde Qu’est-ce qu’une fake news? Quels sont les risques? Comment les détecter ?

(avec Cap science) Qu’est-ce qu’une fake news? Quels sont les risques? Comment les détecter ?

(avec Cap science) +33 5 57 52 98 88 Qu’est-ce qu’une fake news? Quels sont les risques? Comment les détecter ?

(avec Cap science) Yaquoila

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Conférence Fake News “Curieux” Arcachon 2022-04-21 was last modified: by Conférence Fake News “Curieux” Arcachon Arcachon 21 avril 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde