Le Mans 72000 Conférence : « Faites place ! » Perspectives féministes dans le partage de l’espace Avec Elsa Koerner, doctorante en sociologie, Université Rennes 2, Laboratoire ESO Espaces et sociétés – UMR CNRS 6590 Comment s’expriment les rapports sociaux de genre dans nos villes, nos quartiers, nos villages ? Si l’on dit souvent que les hommes occupent l’espace quand les femmes ne font que le traverser, les contre-exemples existent : dans les parcs, les jardins partagés, les centres commerciaux… Comment alors mieux partager l’espace, permettre la créativité et le droit à la ville pour toutes et tous ? Mardi 17 mai à 18h30

Le Mans Université, Amphithéâtre Mersenne (Lettres)

Accès voiture par la rue Aristophane

Accès piéton depuis l’arrêt de tram Campus-Ribay : par le boulevard Paul d’Estournelle de Constant

