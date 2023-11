Conférence « Faire de l’arbre un allié face à l’urgence climatique » Académie du climat Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

Les arbres sont les meilleurs alliés de Paris pour lutter contre le dérèglement climatique. En absorbant le CO2, ils participent au stockage des gaz à effet de serre, et ils concourent également à l’amélioration de la qualité et au rafraichissement de l’air, à la réduction des îlots de chaleur et à la préservation de la biodiversité.

Du Plan Arbre au Guide des Essences d’arbres à Paris, la Ville de Paris décline une série d’actions et d’outils pionniers et concrets pour pérenniser et renforcer le patrimoine arboré commun tant sur le domaine public que dans les espaces privés.

Venez en parler avec :

– Avila Tourny, Division de la

réglementation et stratégie urbaine à l’Agence de l’écologie urbaine de la

Ville de Paris

– Marie Gantois, Division Expertises

Sol et Végétal au Service des Techniques du Végétal et de l’Agriculture de la

Ville de Paris

En présence de Christophe Najdovski,

Adjoint à la Maire de Paris en charge de la végétalisation de l’espace public,

des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale.

lieu de la conférence : salle Pépinière au rez-de-chaussée

Inscription ici

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact :

Clément Dorval