CONFÉRENCE FAIENCERIE DE LUNÉVILLE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

CONFÉRENCE FAIENCERIE DE LUNÉVILLE Lunéville, 26 mars 2022, Lunéville. CONFÉRENCE FAIENCERIE DE LUNÉVILLE Salle de l’Ecureuil 7 Quai de Strasbourg Lunéville

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle de l’Ecureuil 7 Quai de Strasbourg

Lunéville Meurthe-et-Moselle Conférence Faïencerie de Lunéville “Rupture et continuité à la faïencerie de Lunéville au tournant de 1900” par Pierre-Philippe Arnould ce samedi 26 mars à 15h00. Conférence proposée par l’association des Amis d’Alfred Renaudin à la salle de l’Ecureuil à Lunéville. Entrée gratuite. +33 7 82 56 88 47 Association les Amis d’Alfred Renaudin

Salle de l’Ecureuil 7 Quai de Strasbourg Lunéville

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Salle de l'Ecureuil 7 Quai de Strasbourg Ville Lunéville lieuville Salle de l'Ecureuil 7 Quai de Strasbourg Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

CONFÉRENCE FAIENCERIE DE LUNÉVILLE Lunéville 2022-03-26 was last modified: by CONFÉRENCE FAIENCERIE DE LUNÉVILLE Lunéville Lunéville 26 mars 2022 Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle