Conférence ; exposition témoins de l’ordinaire Vitré, 15 septembre 2021, Vitré.

Conférence ; exposition témoins de l’ordinaire 2021-09-15 20:00:00 – 2021-09-15 21:00:00 Place du Château Château de Vitré

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré

Mercredi 15 septembre 2021, à 20h au château de Vitré, Laura PRINCE et Isabelle TESSIER, chargée des collections des musées et responsable de l’artothèque, vous présenteront la génèse et la mise en œuvre de l’exposition intitulée “témoins de l’ordinaire” sous forme de conférence gratuite d’une durée d’environ 1h. rendez-vous salle des mariages et galerie de l’hôtel de ville. Plus de renseignements auprès du château de Vitré au 02 99 75 04 54.

Le Pass sanitaire est obligatoire en raison des dernières mesures sanitaires.

+33 2 99 75 04 54

