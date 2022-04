Conférence – Exposition : Statues Modèles

Conférence – Exposition : Statues Modèles, 28 avril 2022, . Conférence – Exposition : Statues Modèles

2022-04-28 – 2022-04-28 2 2 Conférence organisée dans le cadre de l’exposition temporaire “STATUES MODÈLES, UNE HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE À AMIENS” (12 mars-28 août 2022)

” Éduquer par la beauté et faire de chaque lycée un musée : Félix Ravaisson-Mollien, une marée blanche de plâtres en France”

par Elisabeth Lebreton, conservatrice du patrimoine au Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Responsable de la gypsothèque du Louvre. Jeudi 28 avril à 18h30

Tarif : 2€. Réservation, dans la limite des places disponibles : 03 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com Conférence organisée dans le cadre de l’exposition temporaire “STATUES MODÈLES, UNE HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE À AMIENS” (12 mars-28 août 2022)

