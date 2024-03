Conférence & Exposition-photo : Les enjeux écologiques de l’urbanisation – Un regard croisé entre Bordeaux et Hyderabad (Inde) Sciences Po Bordeaux Pessac, mardi 2 avril 2024.

Conférence & Exposition-photo : Les enjeux écologiques de l’urbanisation – Un regard croisé entre Bordeaux et Hyderabad (Inde) Bordeaux Métropole et Sciences Po Bordeaux vous invitent à la conférence « Les enjeux écologiques de l’urbanisation : Bordeaux/Hyderabad (Inde), illustrée par un reportage-photos réalisé par JB Menges. Mardi 2 avril, 17h45 Sciences Po Bordeaux Gratuit, ouvert à tous.tes, inscription obligatoire (QR code)

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Bordeaux Métropole et l’Etat indien du Telangana, Sciences Po Bordeaux et la métropole, en partenariat avec Forum Urbain, organisent la conférence « Les enjeux écologiques de l’urbanisation : Un regard croisé entre Bordeaux et Hyderabad », qui se tiendra le mardi 2 avril 2024 de 17h45 à 19h45 dans l’amphithéâtre Siegfried de Sciences Po Bordeaux.

La conférence sera guidée par Mme Kamala Marius, enseignante-chercheuse à Bordeaux Montaigne, chercheuse au LAM et chargée de cours à Sciences Po Bordeaux, ainsi que par des étudiants du master Stratégies et gouvernances métropolitaines (SGM). Quatre intervenants extérieurs – urbanistes, architectes, enseignants-chercheurs etc. – seront invités à partager leurs travaux de recherches et expériences de terrain à Bordeaux et en Inde, sur les quatre thématiques suivantes :

1. La gestion durable des déchets

Intervention de Mme Gayatri Jai Singh Rathore, Postdoctorante, Projet ANR Global Car, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne / PRODIG

2. La gestion durable des eaux

Intervention de M. Akil Amiraly, Chercheur associé, Chaire Energie et Prospérité

3. Les mobilités et l’interconnectivité

Intervention de M. Etienne Lhomet, Directeur du bureau d’études et de conseils en mobilité urbaine durable Des Villes et Des Hommes (DVDH)

4. La préservation du patrimoine naturel

Intervention de M. Hocine Aliouane-Shaw, Architecte DPLG MCF, ENSAP Bordeaux, Cofondateur du collectif de création urbaine Bruit du Frigo.

Pour illustrer ces thématiques, une exposition de photos de Bordeaux et d’Hyderabad (capitale du Telangana) sera présentée dans l’espace galerie de Sciences Po Bordeaux, témoignant des enjeux communs des deux métropoles et des initiatives locales portées par différents acteurs (pouvoirs publics, associations, entreprises sociales etc.). Cette sélection de photos fait partie du reportage-photos réalisé par Jean-Baptiste Menges, photographe de Bordeaux Métropole, et présenté à l’Indian Photo Festival d’Hyderabad en novembre 2023.

Gratuit, ouvert à tous.tes, inscription obligatoire (QR code)

Ouverture des portes de l’amphithéâtre Siegfried à 17h30

Sciences Po Bordeaux 11 allée Ausone, Pessac Cedex 33607 Pessac 33607 Brivazac-Candau Gironde Nouvelle-Aquitaine

