Conférence/exposition : droits des femmes migrantes ! Le Hasard Ludique, 11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 15h à 20h

gratuit

Conférence et exposition : l’accès aux droits fondamentaux des femmes migrantes, avec des intervenantes expertes d’associations internationales, des expositions, des boissons et grignotages dans un lieu hybride unique du 18ème ! Où: Le Hasard Ludique, Paris 18 Quand: Samedi 11 sept, 15h Avec Osez le Féminisme !

L’évènement que nous vous proposons vise à présenter le travail de recherche sur l’accès aux droits fondamentaux des femmes migrantes en France ainsi que les analyses qui l’ont accompagné.

Daniela Levy, porte-parole d’Osez le Féminisme !, Alicia Arbid, coordinatrice de l’Association de solidarité des femmes arabes, Noura Raad, co-présidente du Réseau Européen des femmes migrantes, mais aussi 6 autres intervenantes expertes (juristes, psychologues, représentantes d’associations), vous présenteront leurs conclusions.

La seconde partie de l’événement sera consacrée à une double exposition où vous pourrez découvrir des portraits et citations de militantes du monde entier pour les droits des femmes migrantes (“Rise up against oppression”, par le Réseau européen des femmes migrantes) ainsi qu’un photovoice réalisé par des femmes migrantes sur leurs droits reproductifs et sexuels (par Arab Women Solidarity Association).

Enfin, nous vous proposerons de compléter ce moment festif en vous promenant de stand en stand, et en partageant boissons et grignotages !

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Contact :Association Osez le Féminisme ! osezlefeminisme@gmail.com http://osezlefeminisme.fr/ https://www.facebook.com/osezlefeminisme osezlefeminisme@gmail.com

