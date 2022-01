Conférence « Exploitation des terroirs et aménagement du territoire : l’exemple des étangs de Commelles » Lamorlaye, 27 février 2022, Lamorlaye.

2022-02-27 16:00:00 – 2022-02-27 18:30:00

Lamorlaye Oise

« Exploitation des terroirs et aménagement du territoire : l'exemple des étangs de Commelles »

Par Nicolas Bilot : c’est le 3ème volet d’une série de conférences « Incarner et administrer au Moyen Âge : châteaux, abbayes, fermes dans la vallée de l’Oise ». Après les châteaux de Creil et le pouvoir royal, après le prieuré de Bray et la vie spirituelle de l’Église, voici avec les étangs de Commelles et l’abbaye de Chaalis, l’action économique de l’Église incarnée par une des plus puissantes abbaye du Moyen Âge et un aménagement de l’espace impressionnant et toujours présent !

