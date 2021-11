Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Conférence Exploitation des ressources marines par les chasseurs-cueilleurs d’Europe et de nos côtés Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion Côtes d’Armor Congérence par Catherine Dupont, archéologue, chargée de recherche au CNRS.

La consommation des coquillages par les populations côtières a longtemps eu une image

négative, comme si le fait de manger ces animaux venus de la mer était uniquement une nécessité liée à la survie d’hommes et de femmes faméliques. De telles descriptions, faites par les gens du continent débarquant sur les îles bretonnes, étaient encore d’actualité au milieu du XXesiècle.C’est ainsi que les coquillages et crustacés ont longtemps été négligés par les archéologues. Depuis quelques années les projecteurs ont éclairé ces coquilles et carapaces découvertes sur les sites de chasseur-cueilleurs préhistoriques d’un œil

nouveau. En effet, la diversité en nutriments apportée par ces denrées d’origine marine aurait pu participer au développement du cerveau humain. De même, l’accessibilité quotidienne de ces animaux d’estrans aurait pu aider les chasseurs-cueilleurs à établir leurs campements sur plusieurs saisons au même emplacement. Cette étroite relation liant les populations humaines à l’océan est aussi visible par les milliers de coquilles utilisées pour se décorer. arssat@wanadoo.fr +33 2 96 46 32 51 Congérence par Catherine Dupont, archéologue, chargée de recherche au CNRS.

nouveau. En effet, la diversité en nutriments apportée par ces denrées d'origine marine aurait pu participer au développement du cerveau humain. De même, l'accessibilité quotidienne de ces animaux d'estrans aurait pu aider les chasseurs-cueilleurs à établir leurs campements sur plusieurs saisons au même emplacement. Cette étroite relation liant les populations humaines à l'océan est aussi visible par les milliers de coquilles utilisées pour se décorer.

