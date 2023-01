Conférence – Exploitation des ressources marines par les chasseurs-cueilleurs d’Europe et de nos côtes Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Conférence – Exploitation des ressources marines par les chasseurs-cueilleurs d’Europe et de nos côtes Erquy, 2 février 2023, Erquy . Conférence – Exploitation des ressources marines par les chasseurs-cueilleurs d’Europe et de nos côtes 11 Square de l’Hôtel de Ville l’Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor l’Ancre des Mots 11 Square de l’Hôtel de Ville

2023-02-02 14:30:00 – 2023-02-02 16:00:00

l’Ancre des Mots 11 Square de l’Hôtel de Ville

Erquy

Côtes-d’Armor Conférence de Catherine DUPONT Il existe peu de témoignages, même pour des périodes récentes de l’utilisation des coquillages et des crustacés par les populations côtières.

Les fragments de coquilles et de carapaces de crabes découvertes en archéologie nous parlent pourtant d’une pratique de pêche à pied en Bretagne dès la préhistoire.

Faire revivre ces populations, savoir ce qu’elles mangeaient, comment elles pêchaient, comment elles décoraient objets et vêtements et les voir arpenter la grève ; c’est ce que permettent ces animaux marins lors des fouilles archéologiques. l’Ancre des Mots 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Erquy Côtes-d'Armor l'Ancre des Mots 11 Square de l'Hôtel de Ville Ville Erquy lieuville l'Ancre des Mots 11 Square de l'Hôtel de Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor

Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Conférence – Exploitation des ressources marines par les chasseurs-cueilleurs d’Europe et de nos côtes Erquy 2023-02-02 was last modified: by Conférence – Exploitation des ressources marines par les chasseurs-cueilleurs d’Europe et de nos côtes Erquy Erquy 2 février 2023 11 Square de l'Hôtel de Ville L'Ancre des Mots Erquy Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Erquy

Erquy Côtes-d'Armor