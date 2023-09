Conférence : Existe-t-il une musique traditionnelle « nordique » ? Bibliothèque nordique (Bibliothèque Sainte-Geneviève) Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 04 octobre 2023

de 18h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

Cette conférence de la bibliothèque Sainte-Geneviève présentera les répertoires norvégiens, suédois et lapons : y a-t-il une unité de ces différentes traditions ?

Quelle musique traditionnelle rythme le quotidien et les fêtes des pays nordiques ? Quels instruments, techniques de chant et danses y sont pratiqués ? Cette conférence présentera notamment les répertoires norvégiens, suédois et lapons : y a-t-il une unité de ces différentes traditions ?

On s’intéressera à l’évolution de cette musique traditionnelle, notamment au revival folk des années 1970, aux fusions musicales des années 1980 et à l’apport de sonorités électroniques ou rock des années 1990.

La conférence s’appuiera sur une riche iconographie ainsi que des extraits musicaux et vidéo. Elle présentera l’ancrage géographique des différents styles de musique traditionnelle joués au Nord, ainsi que les liens qu’ils entretiennent lorsqu’ils se jouent des frontières.

Yann Kergunteuil a étudié la musique traditionnelle nordique en Suède à Malung (Dalarna) et à Hemse (Gotland). Bibliothécaire, il est diplômé en suédois de l’Université de Stockholm.

Bibliothèque nordique (Bibliothèque Sainte-Geneviève) 6, rue Valette 75005 Paris

Contact : https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=conferences#contentitem=b49545b2-5893-11ee-8857-5056b176bf00^2 https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve

Bibliothèque Sainte-Geneviève Salle de lecture de la Bibliothèque nordique