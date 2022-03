CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE LA RENAISSANCE EN VALLÉES DU LOIR ET DE LA LOIRE Loir en Vallée Loir en Vallée Catégories d’évènement: Loir en Vallée

Sarthe

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE LA RENAISSANCE EN VALLÉES DU LOIR ET DE LA LOIRE Loir en Vallée, 6 mars 2022, Loir en Vallée. CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE LA RENAISSANCE EN VALLÉES DU LOIR ET DE LA LOIRE Loir en Vallée

2022-03-06 – 2022-03-06

Loir en Vallée Sarthe Loir en Vallée DIMANCHE 06 MARS – À 16H30

RDV à Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée, château de Poncé, salle des Gardes CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE La Renaissance en vallées du Loir et de la Loire, par Thierry Crépin-Leblond, directeur du Musée national de la Renaissance-Château d’Écouen (Val d’Oise).

Durée : 1h30. +33 2 43 38 16 60 http://www.pays-valleeduloir.fr/ DIMANCHE 06 MARS – À 16H30

RDV à Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée, château de Poncé, salle des Gardes CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE La Renaissance en vallées du Loir et de la Loire, par Thierry Crépin-Leblond, directeur du Musée national de la Renaissance-Château d’Écouen (Val d’Oise).

Durée : 1h30. Loir en Vallée

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loir en Vallée, Sarthe Autres Lieu Loir en Vallée Adresse Ville Loir en Vallée lieuville Loir en Vallée Departement Sarthe

Loir en Vallée Loir en Vallée Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loir-en-vallee/

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE LA RENAISSANCE EN VALLÉES DU LOIR ET DE LA LOIRE Loir en Vallée 2022-03-06 was last modified: by CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE LA RENAISSANCE EN VALLÉES DU LOIR ET DE LA LOIRE Loir en Vallée Loir en Vallée 6 mars 2022 Loir en Vallée sarthe

Loir en Vallée Sarthe