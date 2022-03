Conférence “Evoluons avec l’océan” Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Conférence “Evoluons avec l’océan” Saint-Vincent-de-Tyrosse, 15 mars 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Conférence “Evoluons avec l’océan” Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-03-15 18:00:00 – 2022-03-15

Conférence d'Hugo Verlomme, écrivain, qui voue une véritable passion à l'océan et au gouf de Capbreton. Il présentera les enjeux de l'océan dans notre Région à travers une vision globale de notre futur, fortement imprégné par l'océan. Proposée par Fêtes & Animations

